В Кольчугинском районе спасают уток от сильных морозов Пернатые остались зимовать на пруду в парке...

В Кольчугинском районе спасают уток от сильных морозовПернатые остались зимовать на пруду в парке «К истокам». Из-за сильных морозов вода начала замерзать и уткам не стало хватать места для передвижения.Специалисты Управления благоустройства и сотрудники Гражданской защиты администрации Кольчугинского района выпилили лед и обеспечили свободу передвижения братьям нашим меньшим, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.А ещё уткам насыпали зерна, чтобы всем хватило.Недавно мы рассказывали, как в Судогде сотрудники МЧС спасли собаку из ледяного плена, маленького бельчонка спасли от агрессивных птиц во Владимирской области.Как помочь уткам, оставшимся зимовать на владимирских водоемах?Фото и видео: Правительство Владимирской области; freepik.com