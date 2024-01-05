В Суздальском районе 27 спасателей МЧС и 5 единиц техники ликвидировали крупный пожар в котельной...

В Суздальском районе 27 спасателей МЧС и 5 единиц техники ликвидировали крупный пожар в котельной5 января 2024 года около 3-х часов ночи произошел пожар в котельной на улице Производственной в селе Сновицы Суздальского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области предварительная площадь пожара составила 108 кв. м.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 27 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области