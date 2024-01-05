Дом на улице Школьной в Юрьев-Польском загорелся примерно в два часа дня 4 января. Хозяйка использовала его как дачу. Там жили две кошки, которых бабушка каждый день кормила. В злополучный

Дом на улице Школьной в Юрьев-Польском загорелся примерно в два часа дня 4 января. Хозяйка использовала его как дачу. Там жили две кошки, которых бабушка каждый день кормила. В злополучный день женщина решила растопить печь и по какой-то причине бросила в ведро с бумагой спичку, вероятно, думая, что она потухла. Начался пожар. О произошедшем «Шестому