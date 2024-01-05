Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли птицу, застрявшую в вентиляции Накануне вечером...

Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли птицу, застрявшую в вентиляцииНакануне вечером дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда Коврова получила распоряжение от оперативного дежурного на выезд. Жители многоквартирного дома обратились за помощью к спасателям. Со слов заявителей, в вентиляционной вытяжке находится какое-то животное.Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что причиной их вызова стала птица.Спасатели, по согласованию с заявителем, оторвали пластиковую решетку и извлекли птицу.Пернатую выпустили на свободу.Фото: #заметки_спасателя