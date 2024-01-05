Во владимирском штабе общественной поддержки прошла Новогодняя елка для многодетных семей Во...

Во владимирском штабе общественной поддержки прошла "Новогодняя елка" для многодетных семейВо владимирском штабе общественной поддержки прошла благотворительная акция - "Новогодняя елка" для многодетных семей.Анна, многодетная мама:- Нас пригласили, мы с удовольствием приняли приглашение, очень весело, мои дети сказали, что с удовольствием придут на такой праздник.Пока на улице трещат морозы, ребята кружАтся в дружном хороводе. Дед мороз, снегурочка и белый медведь приготовили для детей веселые новогодние конкурсы. Частичку новогоднего волшебства - сладкие подарки - под занавес праздника вручил Дед Мороз. Серия Новогодних мероприятий в штабе общественной поддержки продолжится. Впереди интересная и увлекательная программа: мультфильмы для детей, мастер классы и новогодние квизы.Павел Кутузов, руководитель регионального штаба общественной поддержки:- К сожалению из-за морозов очень многие семьи не смогли приехать. Но мы говорим спасибо тем, кто сегодня приехал. Дети с удовольствием участвовали в конкурсе деда мороза и снегурочки, получили сладкие призы и серия мероприятий, посвященных новому году будет продолжаться в штабе общественной поддержки каждый день.