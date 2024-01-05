С 31 декабря 2023 года по 4 января 2024 года в больцы Владимирской области с обморожением и переохлаждением обратились 22 человека. Из них двое – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе

С 31 декабря 2023 года по 4 января 2024 года в больцы Владимирской области с обморожением и переохлаждением обратились 22 человека. Из них двое – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 11 пострадавших положили в стационары. Четверо взрослых пациентов находятся в Кольчугинской ЦРБ, по двое больных – в ЦГБ Коврова и ЦРБ Гусь-Хрустального, по одному