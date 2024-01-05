В микрорайоне Климовск Подольска уже к вечеру появились тепло и горячая вода, отключенные после гидравлического удара из-за скачка напряжения на теплосетях котельной патронного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

В микрорайоне Климовск Подольска уже к вечеру появились тепло и горячая вода, отключенные после гидравлического удара из-за скачка напряжения на теплосетях котельной патронного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.Авария привела к утечкам в нескольких местах, что в свою очередь вызвало ограничение подачи тепла в 173 многоквартирных дома, а также Подольскую областную клиническую больницу.В течение ночи шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков работали на месте происшествия. Специалисты продолжают устранять выявленные технические неполадки и готовят ко второму котлу. Теперь тепло поступает в дома.Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что авария произошла из-за отключения электроснабжения и гидроудара при повторном запуске. Восстановление шло всю ночь, и в настоящее время готовится к запуску второй котел, подытожил он.В связи с прекращением подачи тепла в городе включили временные отопительные устройства, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.В Подольске также развернули оперативный штаб для ликвидации последствий аварии. Глава города Григорий Артамонов сообщил, что для быстрого восстановления теплоснабжения на данный момент принимаются все необходимые меры.По всем связанным с подачей тепла вопросам для жителей Подольска работает горячая линия: 8 (4967) 50-00-50 или 8 (496) 755-57-98.Напомним, что из-за аномально низких температур в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы топливно-энергетического комплекса.