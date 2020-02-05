Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала в Twitter список победителей премии Оскар. Лучшим фильмом признали картину Паразиты, а приз за режиссуру получил Сэм ..

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала в Twitter список победителей премии "Оскар". Лучшим фильмом признали картину "Паразиты", а приз за режиссуру получил Сэм Мендес, снявший ленту "1917".Через некоторое время публикация исчезла с официальной страницы. Представители американской киноакадемии назвали случившееся ошибкой и добавили, что на фотографии были отображены прогнозы зрителей, сообщает Lenta.ru.