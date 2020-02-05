На специально организованном мероприятии в Лос-Анджелесе компания Cadillac показала новое поколение внедорожника Escalade. Как и ожидалось, он стал еще крупнее и роскошнее, но самые любопытные нововведения сконцентрированы вокруг водителя - и под капотом.

На специально организованном мероприятии в Лос-Анджелесе компания Cadillac показала новое поколение внедорожника Escalade. Как и ожидалось, он стал еще крупнее и роскошнее, но самые любопытные нововведения сконцентрированы вокруг водителя — и под капотом.Своего рода всеамериканский символ роскоши и статуса получил ту же платформу, на которой построены новые Chevrolet Tahoe и GMC Yukon — со всеми положенными механическими изменениями, вроде задней независимой подвески. Но при этом "Эскалейду" спроектировали не только индивидуальное оформление передней и задней частей с оригинальной оптикой и огромной решеткой радиатора, но и полностью новый интерьер.Если в Chevrolet Tahoe подрулевую "кочергу" АКПП заменили на кнопки на панели, то в Escalade селектор сохранили, но переставили его на центральную консоль. Кроме того, появились подрулевые "лопасти" смены передач.Самым примечательным объектом в салоне внедорожника стал поистине гигантский изогнутый монитор, формирующий вокруг водителя цифровой кокпит. Состоит он из трех дисплеев диагональю 7,2, 14,2 и 16,9 дюйма — если считать с левой стороны, то это так называемый "информационный центр водителя", приборная панель и экран мультимедийной системы. Все мониторы выполнены по OLED-технологии.Еще один экран встроен в зеркало заднего вида — на него может транслироваться картинка с задней камеры. Внедорожник обзавелся продвинутой системой кругового обзора с высоты птичьего полета, системой ночного видения и навигацией с элементами дополненной реальности, а еще парой мониторов за доплату можно снабдить пассажиров второго ряда. Наконец, специально для Escalade разработана новая акустическая система от AKG, которая может состоять из 19 или 36 динамиков — она наделена встроенными микрофонами для облегчения разговоров пассажиров в разных концах салона.Функция эта будет нелишней, так как Escalade вслед за соплатформенниками основательно вырос в размерах. Известно, к примеру, что пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличилось на 40% — до 886 мм, а минимально доступный объем багажника теперь составляет 722 литра. В версии Escalade ESV, которая на 400 мм длиннее, эти показатели впечатляют еще больше: в ногах задних пассажиров 933 мм свободного пространства, а в грузовой отсек внедорожника можно будет поместить до 3585 л поклажи.Базовым мотором для внедорожника останется бензиновый 6,2-литровый V8, который теперь развивает 420 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Однако впервые в истории модели аккомпанировать ему будет дизель: Escalade на "тяжелом топливе" получил ту же самую рядную "шестерку", которая уже устанавливается, например, на новый "Тахо". Развивает она 281 л.с. и те же 623 Нм. Трансмиссия у обоих двигателей одинакова — 10-ступенчатый автомат и опциональная система полного привода.Еще одна интересная "фишка" — доработанный автопилот Super Cruise: с его помощью внедорожник теперь может сам менять полосу движения, достаточно только указать ему поворотником, в какую сторону перестраиваться.Что касается ходовой части, то внедорожник вполне ожидаемо получил независимую заднюю подвеску и адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control, но сейчас их можно снабдить еще и пневмоэлементами. Благодаря нововведению под названием Air Ride внедорожник сможет автоматически регулировать дорожный просвет в зависимости от условий движения и "приседать" на 51 мм при выходе пассажиров. Толику внедорожности "Эскалейду" добавит опциональный электронноуправляемый дифференциал на задней оси.Продажи нового Cadillac Escalade в США стартуют в третьем квартале нынешнего года. Цены обещано объявить ближе к старту продаж. Дореформенный "Эскалейд" в нашей стране стоит минимум 4 999 000 рублей.