В основном такого мнения придерживаются работники банка и бухгалтерии

Аналитики сайта по поиску работу и персонала hh.ru провели опрос среди жителей Владимира. Некоторые из опрошенных уверены, что вскоре их профессия может исчезнуть или стать ненужной.По результатам опроса, 80% респондентов считают, что развитие новых технологий упростило выполнение некоторых рабочих обязанностей. 13% опрошенных жителей Владимира считают, что стало сложнее. Ещё четверть (26%) думают, что из-за такого развития их профессия может исчезнуть в течение следующих 10 лет.В основном такого мнения придерживаются банковские работники и бухгалтерии. Но и те люди, востребованность в которых лишь растёт, всё равно переживают.