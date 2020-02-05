В настоящее время встраиваемые потолочные споты пользуются большим спросом. Что они собой представляют.

Встраиваемые потолочные светильники пользуются большим спросом. Осветительное оборудование идеально подойдет для эффективного использования в различных помещениях. Стоит отметить, что модели отличаются размерами, способами крепежа и монтажа. Таким образом, можно выбрать споты встраиваемые потолочные, которые идеально подойдут для установки на потолках.

Владельцам натяжных потолков нельзя устанавливать галогенные лампы мощностью выше 35 Ватт. Также рекомендуется отказаться от использования ламп без алюминиевого отражателя. Однако специальные встраиваемые споты идеально подойдут для использования в различных помещениях.

Современные изделия сейчас предлагаются в широком разнообразии. Их можно устанавливать только в помещениях и на потолке, что обусловлено особенностями исполнения конструкции. К выбору данной продукции стоит относиться серьезно. Ведь важно, чтобы она обладала всеми необходимыми характеристиками, прослужила максимально долго.

Стоимость встраиваемых светильников составляет от 60 до 15 тысяч рублей. Цена продукции зависит от материала изготовления, количества ламп и типа источника света. Однако в любом случае можно быть уверенным в том, что стоимость оптимальна для потенциальных покупателей. Причем каждый клиент может самостоятельно выбрать наиболее подходящее осветительное оборудование для его использования.

Можно приобрести галогенные и светодиодные лампы. Основные особенности предлагаемых изделий:



галогенная лампа. Она может работать на протяжении 2 тысяч часов. При этом средняя мощность одной галогенной лампы составляет 35 Вт, поэтому можно организовать освещение площади 1,5 квадратных метров при высоких потолках. Галогенные лампы могут работать на 12 и 220 Вольт;



светодиодная. Такие устройства работают на протяжении 30 тысяч часов. Одна лампа на 3 Вт может осветить до 1,5 квадратных метров помещения.



При выборе спотов важно правильно выбрать наиболее подходящие лампы для их применения в тех или иных целях. Если у вас есть вопросы, то вы всегда можете проконсультироваться с опытными специалистами. Сделать выгодную покупку можно в проверенном и хорошо себя зарекомендовавшем интернет-магазине. Здесь данная продукция предлагается в широком разнообразии. Все товары имеют сертификаты качества, поэтому вы можете не сомневаться в том, что они прослужат максимально продолжительное время.