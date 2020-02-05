Он должен разгрузить и стать дублёром для улицы Добросельской

Во Владимире во всю идёт подготовка к строительству Рпенского проезда. Администрация города опубликовала список участков, попавших под изъятие. На некоторых из них построены жилые дома.Ниже приведён список предполагаемых участков:Улица Рпенский проезд, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, д.14/42, 16, 18, 20Улица Жуковского, дом № 41/24,Улица Погодина, дом № 40,Улица Красносельская, дом №1.Напомним, строительство долгожданного проезда должно начаться уже в этом году. Он должен разгрузить и стать дублёром для улицы Добросельской. Планируемая протяжённость объекта составит 2,2 километра, а ориентировочная стоимость строительства дороги - около 2,2 миллиарда рублей. К весне 2020 года документация должна быть готова - тогда работы и начнутся. Сколько они продлятся - точно пока неизвестно, но рассчитывают уложиться в 3 года