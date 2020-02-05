05.02.2020

2020-02-05 11:35:03

Для строительства Рпенского проезда во Владимире пройдет изъятие земель

В связи с началом строительства Рпенского проезда администрация Владимира извещает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельных участков.

1. земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества:

— с кадастровым номером 33:22:032152:16, площадью 659 кв. м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, проезд Рпенский, д. 12;

— с кадастровым номером 33:22:032152:87, площадью 311 кв. м по адресу: Владимирская обл., МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, проезд Рпенский, д. 6;

— с кадастровым номером 33:22:032152:88, площадью 311 кв. м по адресу: Владимирская обл., МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, проезд Рпенский, д. 6;

— с кадастровым номером 33:22:032128:5, площадью 598 кв. м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, проезд Рпенский, д. 20;

— с кадастровым номером 33:22:032128:19, площадью 600 кв. м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, МО город Владимира (городской округ), ул. Жуковского, д. 41/24;

— с кадастровым номером 33:22:032152:13, площадью 600 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 2;

— с кадастровым номером 33:22:032152:4, площадью 606 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Погодина, д. 40;

— с кадастровым номером 33:22:032152:3, площадью 608 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 4;

— с кадастровым номером 33:22:032152:15, площадью 532 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 10;

— с кадастровым номером 33:22:032152:86, площадью 31 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский;

— с кадастровым номером 33:22:032128:9, площадью 600 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 14/42;

— с кадастровым номером 33:22:032128:11, площадью 624 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 18;

— с кадастровым номером 33:22:032152:14, площадью 594 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 8;

— с кадастровым номером 33:22:032128:10, площадью 540 кв. м по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 16.

2. частей земельных участков:

— площадью 607 кв. м (кадастровый номер 33:22:032089:25, общей площадью 6036 кв. м) по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, проезд Рпенский, д. 8;

— площадью 7 кв. м (кадастровый номер 33:22:032091:25, общей площадью 788 кв. м) по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Погодина;

— площадью 168 кв. м (кадастровый номер 33:22:032115:5, общей площадью 672 кв. м) по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Красносельская;

— площадью 930 кв. м (кадастровый номер 33:22:032110:98, общей площадью 7870 кв. м) по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Красносельская, д. 1.

Более детальную информацию можно получить в управлении земельными ресурсами администрации города Владимира по адресу: г. Владимир, Октябрьский просп., д. 47, каб.604, этаж 6-й и управлении городскими проектами по адресу: г. Владимир, Октябрьский просп., д. 47, каб.1, этаж 3-й с 9 до 16 .

о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд размещается на сайте администрации города Владимира http://www.vladimir-city.ru.