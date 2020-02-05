На Сахалине семейная пара взяла собаку из приюта и приготовила из нее суп. Подробностями жуткой истории поделились сотрудники приюта. По их словам, мужчина и женщина якобы искали крупное ..

На Сахалине семейная пара взяла собаку из приюта и приготовила из нее суп. Подробностями жуткой истории поделились сотрудники приюта.По их словам, мужчина и женщина якобы искали крупное животное для охраны дома дедушки. Они остановили свой выбор на молодой собаке по кличке Ника, сообщает РЕН ТВ.Новые хозяева должны были прислать фотографии питомца в тот же день, однако неожиданно пропали. Работникам приюта удалось вскоре разыскать супругов благодаря помощи соседей.Как выяснилось, супруги убили собаку, приготовили его и съели. В доме живодеров сотрудники приюта обнаружили таз с мясом, передает "".