Бывший главный тренер лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино может перебраться в чемпионат Испании. Специалистом заинтересовалось руководство мадридского Атлетико.

Бывший главный тренер лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может перебраться в чемпионат Испании. Специалистом заинтересовалось руководство мадридского "Атлетико".Как сообщает The Telegraph, испанцы намерены летом 2020 года расторгнуть контракт с действующим наставником "матрасников" Диего Симеоне, которым недовольны в клубе.В настоящий момент "Атлетико" идет шестым в Ла Лиге, набрав 36 очков после 22 туров.