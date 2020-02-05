Встречей в Баффало между местными Сэйбрз и Колорадо Эвеланш продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Лавины на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.

Встречей в Баффало между местными Сэйбрз" и "Колорадо Эвеланш" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лавины" на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.Первый записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Второй отметился шайбой и голевым пасом. Также за "лавин" отличились Самуэль Жирар, Андре Бураковски, Назем Кадри и Микко Рантанен. Единственная шайба у "Баффало" оказалась на счету Сэма Райнхарта.Nikita Zadorov with the backhand five-hole