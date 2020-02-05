Эпидемия, зародившаяся в городе Ухань, начинает влиять и на сферы, казалось бы, никак не связанные ни с Китаем, ни со здоровьем. Семь предприятий Hyundai в Южной Корее будут поставлены на паузу: китайские партнеры компании уже заявляют о чрезвычайной ситуации.

Эпидемия, зародившаяся в городе Ухань, начинает влиять и на сферы, казалось бы, никак не связанные ни с Китаем, ни со здоровьем. Семь предприятий Hyundai в Южной Корее будут поставлены на паузу: китайские партнеры компании уже заявляют о "чрезвычайной ситуации".Сборка новеньких Hyundai на родине марки будет приостановлена по банальной причине: конвейеры ощущают острую нехватку комплектующих, которые поставляются на заводы как раз из Китая.По данным Automotive News, речь идет в первую очередь о жгутах электропроводки, которые для Hyundai выпускают предприятия Kyungshin и Yura Corporation. Эти фирмы уже заявили о том, что попытаются нарастить масштабы производства на своих заводах в Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать нехватку запчастей.В Hyundai тоже не сидят на месте, понимая, что зависимость от поставок из Китая может негативно сказаться на производстве. "Компания рассматривает различные меры, чтобы минимизировать сбои в работе, включая поиск альтернативных поставщиков в других регионах. Hyundai Motor будет внимательно следить за развитием событий в Китае и примет все необходимые меры для обеспечения быстрой нормализации своей деятельности", - приводит издание заявление производителя.Hyundai и другие корейские производители в последние годы активно наращивали взаимодействие с китайскими производителями: как уточняет Automotive News, в прошлом году объем импорта комплектующих составил 1,56 млрд долларов, тогда как в 2018-м в Корею из Китая ввезли деталей на 1,47 млрд.