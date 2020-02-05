Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и уклонения от исполнения административных наказаний.

В городе Петушки инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с судебными приставами провели рейд, направленный на выявление граждан, уклоняющихся от исполнения административных наказаний за нарушения правил дорожного движения.За несколько часов работы было проверено более 30 автовладельцев. Всего в ходе рейда было выявлено 7 водителей с имеющейся задолженностью. Судебные приставы на месте разъясняли водителям правовые последствия за неисполнение требований об оплате штрафов.Также 4 февраля инспекторы ОГИБДД Петушинского района провели профилактический рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.Около трех дошкольных учреждений города Петушки госавтоинспекторы проверяли все прибывающие автомобили, проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями и детьми. Полицейские напомнили родителям о том, что обязанность водителя - обеспечить безопасность юного пассажира, а также вручили детям световозвращающие фликеры, чтобы быть заметными в темное время суток.За время проведения мероприятия выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 7 водителей, в отношении которых составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.В период рейда дорожно-транспортных происшествий с участием детей не допущено.