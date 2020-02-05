Из-за вспышки пневмонии, которую вызвал коронавирус, убытки несет и мировой бизнес. Американская компания Disney оценила потери в 175 миллионов долларов.

Из-за вспышки пневмонии, которую вызвал коронавирус 2019-nCoV, убытки несет и мировой бизнес. Американская компания Disney оценила потери в 175 миллионов долларов.Дело в том, что пришлось на время закрыть парки развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге. Когда их откроют, неясно. Но сезон уже потерян — ведь пик посещаемости приходится на китайские новогодние каникулы.При этом парку в Гонконге и так досталось из-за ситуации с беспорядками в этом районе, напоминает телеканал "Россия 24".Компания отмечает, что в США, где тоже есть случаи заболевания, падения посещаемости парка развлечений Disneyland не прогнозируют.