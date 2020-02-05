Согласно церковному календарю, 6 февраля православные почитают преподобную Ксению Римскую, жившую в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, умершую в самом начале XIX века. Народ же этот день называл полузимницей и гадал о ценах на хлеб.

Согласно , 6 февраля православные почитают преподобную Ксению Римскую, жившую в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, умершую в самом начале XIX века. Народ же этот день называл полузимницей и гадал о ценах на хлеб.История преподобнойВ народном календаре 6 февраля получило имя Ксении в честь церковногопраздника почитания преподобной Ксении Миласской или Римской. Родившись вбогатой и знатной семье, она решила посвятить себя Богу и, покинув отчий дом,поселилась на острове Кос.Вместе со своими служанками она стала жить отшельническойжизнью. Вскоре вокруг них образовалась монашеская община. Святая велажизнь настолько аскетическую, что ее даже боялись. Знатное происхождение преподобной стало известно окружающим только перед ее смертью – о немрассказала одна из служанок.Юродивая из ПетербургаВ России известна еще одна святая знатного происхождения стаким именем. Ксения Петрова родилась в первой половине XVIII века. Овдовевв 26 лет, она избрала путь юродства. Дом мужа блаженная отдала знакомой, а самаоблачилась в одежды покойного супруга и стала отзываться только на его имя.Блаженная стала говорить, что это она умерла, а муж ее жив.Когда же мужской костюм истлел, юродивая стала носить юбку и кофту, а босыеноги обувала в рваные башмаки, отказываясь от теплой одежды и обуви. Непринимала она и милостыню, собирая только копейки, которые затем сама же и раздавала.Целыми днями Ксения Петербургская ходила по городу, иногдазаходя к своим знакомым. По ночам она молилась в поле и носила кирпичи длястроительства храма на Смоленском кладбище. Юродивая предсказала смертьимператрицы Елизаветы Петровны и Ивана VI. Помогала своими пророчествами блаженная и простым людям.Считалось, что особая благодать снизойдет на того, кому она что-нибудь даст.Пробыв юродивой 45 лет, Ксения Петербургская скончалась всамом начале XIX века. Русская православная церковь за границей канонизировалаее 23 сентября 1978 года. Поместный собор Русской православной церкви причислилее к лику святых 6 июня 1988 года. В народе же блаженную почитали за многиегоды до этого.Приметы и гадания на 6 февраляВ народной памяти этот день носил название Ксении-полузимницы., простой люд не задумывался, но ориентировался на то,что было совсем недавно. Крестьяне успели проводить , , и, которые означали перелом зимы и советовали проверить,хватит ли запасов до весны. Тем же, кто не успел заняться этим, на помощьприходил Аксиньин день."Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к веснемужику тяжелее".В этот день, верил простой люд, можно было заранее узнать обудущем цен на хлеб. На севере существовало такое гадание – каравай взвешивали вечером,а затем – на следующее утро. Если вес за прошедшее время убавился, то и самхлеб в будущем потяжелеет, и наоборот.Южные крестьяне поступали по-другому. Они оставляли на ночьржаной хлеб. На следующее утро на глаз пытались прикинуть – выглядит ли кусокбольше, чем был, или нет. Визуальное увеличение сулило хороший урожай летом.Чего нельзя делать 6 февраляСреди народных примет, обычаев и традиций до наших днейдошли суровые запреты на эту дату. Точно выяснить причины возникновения ограничений сейчас непросто – к настоящему времени они успелиприобрести форму суеверий.Народная молва предостерегала людей от того, чтобы в этотдень стричь ногти на ногах. Считалось, что занятие педикюром может грозитьчеловеку судорогами на всю оставшуюся жизнь.Существовал и запрет на то, чтобы в этот день садиться застол после захода солнца. Простой люд был уверен, что тот, кто первым начнетужинать, тот умрет. Если застолья было не избежать, то право начать трапезустарались передать старикам.Также суеверия запрещали вязать узлы – это могло привести ксмерти кого-то из домочадцев. Перестилать постельное белье в этот день тожебыло опасно, считали в народе – можно было заболеть.Отметим, подобные суеверия и запреты противоречат православномувзгляду на мир. Согласно – это обычный день 34-й седмицыпо Пятидесятнице, и никаких специфических запретов и ограничений в этот деньнет.Именины 6 февраляАгапий,Анастасий,Вавила,Варсима,Герасим,Дионисий,Денис,Зосима,Иван,Ксения,Македоний,Николай,Павел,Павсирий,Тимофей,Феодотион,Филиппик,Филон,Хрисоплока.