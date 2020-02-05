На круизном лайнере Diamond Princess, среди пассажиров которого выявили коронавирус, есть двое россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.

На круизном лайнере Diamond Princess, среди пассажиров которого выявили коронавирус 2019-nCoV, есть двое россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.Круизный лайнер Diamond Princess стоит в Йокогамском заливе примерно в километре-двух от берега. Подходить к причалу ему категорически запрещено, и, судя по всему, этот карантин продлится еще на две недели. Сегодня подтвердились главные опасения: на его борту действительно есть зараженные новым коронавирусом. Первые официальные данные японских властей на утро среды: 10 инфицированных, но сколько их на самом деле сказать пока сложно. Из 3700 пассажиров и членов команды проверку на вирус прошли лишь около 300 человек.На борту лайнера находятся граждане 56 стран и территорий, в том числе двое россиян. На кадрах, сделанных самими пассажирами, пустые коридоры. Людей просят без необходимости не покидать каюты, не пользоваться общественными туалетами и соблюдать правила гигиены. В ресторанах и буфетах перед тем, как прикоснуться к еде и тарелкам, каждый должен тщательно мыть руки в присутствии члена команды. К середине дня правительство официально приняло решение оставить судно в картине на 14 дней."С прошлой ночи мы проверяем состояние здоровья всех пассажиров и членов экипажа, которые чувствуют физическое недомогание", — сообщил Ёсихидэ Суга, государственный и политический деятель Японии, генеральный секретарь Кабинета министров Японии.Из выявленных больных как минимум трое — японцы. Возраст от 50-60 лет. О национальной принадлежности остальных данных пока нет. При этом состояние всех пациентов не является тяжелым.Утром к борту лайнера подошел катер японской погранслужбы управления безопасности на море для эвакуации больных в медицинские учреждения Йокогамы. Сколько времени потребуется, чтобы проверить всех находящихся на борту, сказать сложно.Решение о картине было принято после того, как у 80-летнего китайского пассажира, 20 января отправившееся на этом лайнере из Йокогамы и 25-го сошедшего в Гонконге, через неделю был выявлен штамм нового вируса. Сообщается, во время круиза он в том числе посещал плавательный бассейн. При этом проверку прошли лишь 273 человека. Результаты получены пока на 31-го, и из них положительным оказались 10. Если такая динамика сохранится, то один только этот круизный лайнер может пополнить официальное число заболевших в Японии на десятки, если не сотни человек. При том, что в общемировой статистике Япония по количеству выявленных случаев заражения уже уверенно занимает второе место в мире после Китая.Ранее японские власти сообщали, что в стране 23 подтвержденных случая заражения. Теперь цифра увеличилась еще на 10. Статистика обновляется по всему миру. За последние сутки новые случаи заражения зафиксированы в Китае, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Вьетнаме и Канаде. На сегодня коронавирусом заразились 24,5 тысячи человек. 492 пациента умерли.