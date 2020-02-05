Каждый рыбак приходит к осознанию того, что ловить рыбу нужно с лодки. Это делает процесс гораздо эффективнее, а также приятнее. Какой смысл ходить по берегу и пытаться найти хорошее место, если можно взять плавсредство и приплыть на центр водоема?

Каждый рыбак приходит к осознанию того, что ловить рыбу нужно с лодки. Это делает процесс гораздо эффективнее, а также приятнее. Какой смысл ходить по берегу и пытаться найти хорошее место, если можно взять плавсредство и приплыть на центр водоема? Но помимо покупки плавательного средства нужно выбирать и мотор. Зачастую эти вещи взаимосвязаны и рыбаки делают покупку агрегатов одновременно. Одно можно сказать точно – моторные судна очень выгодное вложение личных средств.

Как подобрать плавсредство под мотор?

Лучшие надувные ПВХ лодки под мотор – это те модели, которые идеально подходят габарита. Достаточно открыть технический паспорт перед непосредственным приобретением плавательного средства и просмотреть максимальную мощность двигателя. Этот показатель указывает рыбаку, какой мотор он может установить на данную лодку. А точнее – показывает уровень максимально допустимой мощности.

Это основная характеристика, которую стоит применять перед покупкой любой лодки. Желательно сразу же, еще в магазине, подобрать плавательное средство под мотор, который вы будете использовать в дальнейшем. Можно воспользоваться услугами консультанта, он должен присутствовать в заведении. Спросите у него все нюансы о будущей покупке, попросите помочь подобрать оптимальную модель именно для ваших целей.

Итак, что влияет на подбор лодки под мотор?



Габариты плавательного средства. Естественно, что чем больше само судно, тем мощнее мотор можно будет установить. Если это большое судно на 3-4 человека, то можно обращать внимание на крупногабаритные двигатели. Если же речь идет об одноместной резиновой лодке, то стоит аккуратно подбирать мотор.



Вес. Как и прошлый пункт, чем больше плавсредство, тем крупнее мотор можно установить на него. Зачастую эта характеристика напрямую пересекается с материалом изделия.



Материалы транспортного средства могут быть разнообразными, из ПВХ, алюминия и пластика. В зависимости от материала, каждый агрегат может перевозить определенный вес. Отталкиваясь от всех этих нюансов, вы сможете подобрать отличный вариант именно для своего случая.



Где можно подобрать плавсредство под мотор?

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