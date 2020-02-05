Около полутора тысяч магазинов Пятерочка эвакуировали в Московской области за последние сутки. Причиной стали анонимные сообщения о наличии в них взрывных устройств, сообщает В главном ..

Около полутора тысяч магазинов "Пятерочка" эвакуировали в Московской области за последние сутки. Причиной стали анонимные сообщения о наличии в них взрывных устройств, сообщаетВ главном управлении МЧС России по региону рассказали, что в общей сложности пришлось эвакуировать более шести тысяч человек. Однако в ходе последних проверок ни одной бомбы найдено не было.Стоит отметить, что в последние дни экстренным службам все чаще анонимные сообщения о минировании объектов по всей России. Злоумышленники регулярно заявляли о бомбах в метро, зданиях судов, школах и других общественных местах.