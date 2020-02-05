Министерство обороны России показало видеозапись со стрельбой тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек. Испытания комплекса прошли во время учений в Ленинградской области, ..

Министерство обороны России показало видеозапись со стрельбой тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Испытания комплекса прошли во время учений в Ленинградской области, сообщаетНа ролика военнослужащие в камуфляжной форме белого цвета управляют боевыми машинами на базе танка Т-72. Как только они достигают места назначения, начинается подготовка к стрельбе. В частности, на записи можно увидеть, как термобарический боеприпас вставляется в ракетницу. После этого происходит залп и оружие попадает по объектом условного противника, что сопровождается эффектным взрывом.Комплекс ТОС-1А предназначен для вывода из строя техники, строений и живой силы врага.