Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о внесении поправок в правила использования воздушного пространства. Изменения позволят, в частности, – пасти скот при помощи ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о внесении поправок в правила использования воздушного пространства. Изменения позволят, в частности, – пасти скот при помощи беспилотных аппаратов без специального разрешения, сообщаетПрежде для этого требовалось предоставить план полета и разрешение на использование воздушного пространства. Теперь эта норма не распространяется на дроны с максимальной взлетной массой до 30 килограммов, выполняющие полеты в пределах прямой видимости в светлое время суток. Однако им нельзя подниматься в воздух на высоту выше 150 метров от поверхности. Это нововведение значительно облегчит жизнь оленеводам с Ямала, которые используют в своей работе современные технологии.