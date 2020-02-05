05.02.2020

2020-02-05 12:30:03

Мошенники стали маскироваться под микрокредитные организации

Чтобы выдавать кредиты, которые в принципе невозможно погасить.

Центральный банк насчитал в 2019 году 2600 организаций с признаками нелегальной деятельности, сообщил СМИ Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

В основном, это так называемые нелегальные кредиторы, их за прошлый год выявлено 1845 (в 2018-м - 2293).

Схема такова: в качестве физлиц или ИП они выдают деньги, а потом исчезают и долгое время не принимают выплаты. А потом сразу приходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами.

Банковские эксперты напоминают, что каждая законопослушная МФО должна быть зарегистрирована в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Проверить это можно на официальном сайте Банка России (cbr.ru). Там же можно посмотреть предельные размеры процентных ставок по микрозаймам.