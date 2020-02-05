Президент Украины Владимир Зеленский распорядился учредить в стране министерство по делам оккупированных территорий. Ведомство будет отвечать за процесс реинтеграции ..

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился учредить в стране министерство по делам "оккупированных территорий". Ведомство будет отвечать за процесс реинтеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав государства, сообщаетО создании нового министерства рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом. По его словам, этот орган позволит повысить эффективность работы над вопросами реинтеграции территорий и работы с проживающими на них людьми.