В ночь с 4 на 5 февраля неизвестный открыл огонь по снегоуборочному трактору в городе Златоуст Челябинской области. Преступник подъехал к месту происшествия на машине и произвел несколько ..

В ночь с 4 на 5 февраля неизвестный открыл огонь по снегоуборочному трактору в городе Златоуст Челябинской области. Преступник подъехал к месту происшествия на машине и произвел несколько выстрелов из травматического оружия, сообщаетСМИ сообщают, что одна из пуль попала в лобовое стекло тяжелой машины. Водитель чудом не пострадал. Представители правоохранительных органов полагают, что нападение было совершено по заказу одной из конкурирующих фирм-подрядчиков, занимающихся уборкой в городе.