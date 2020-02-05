На YouTube опубликован видеоролик, в котором один из первых в истории кинематографа фильмов — Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота∎ братьев Люмьер — улучшили, повысив разрешения и частоту кадров.

На YouTube опубликован видеоролик, в котором один из первых в истории кинематографа фильмов - "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота∎" братьев Люмьер - улучшили, повысив разрешения и частоту кадров.Сначала цифровую запись снятого в 1896-м году 48-секундного фильма "скормили" приложению Gigapixel AI, позволяющему увеличивать исходный материал в 7 раз. Разработанная Topaz Labs программа использует нейросетевые алгоритмы, чтобы насытить изображение реалистичными деталями.После этого видео обработали "повышателем частоты кадров" DAIN, также использующим технологии искусственного интеллекта. В итоге разрешение фильма выросло до 4K, частота кадров - до 60 в секунду, а всё происходящее в нём стало выглядеть максимально реалистично. Не хватает только цвета, задача "раскрашивания" чёрно-белого видео теоретически также решаема при помощи алгоритмов.Ниже встроен оригинал фильма:Ролик, размещённый на канале пользователя YouTube по имени Денис Ширяев, за сутки собрал более полумиллиона просмотров. Ранее аналогичным образом, при помощи нейросетевых алгоритмов, "проапгрейдили" классический советский мультфильм "Чебурашка". Правда, результат устроил не всех.