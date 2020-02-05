Основные поставщики Apple готовятся к серьезной нехватке рабочей силы из-за вспышки коронавируса в Китае. Ограничения на поездки, как ожидается, заставят десятки тысяч рабочих оставаться в своих родных городах даже после окончания продленных новогодних каникул 10 февраля. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Основные поставщики Apple готовятся к серьезной нехватке рабочей силы из-за вспышки коронавируса в Китае. Ограничения на поездки, как ожидается, заставят десятки тысяч рабочих оставаться в своих родных городах даже после окончания продленных новогодних каникул 10 февраля. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников издания, нехватка рабочей силы может препятствовать планам Apple по наращиванию производства iPhone. Американский технологический гигант ранее заказал поставщикам до 80 миллионов iPhone в первой половине 2020 года.В период празднования Нового года по лунному календарю в Китае миллионы трудящихся-мигрантов традиционно отправляются в родные города. В этом году были введены жесткие ограничения на поездки, чтобы остановить распространение нового коронавируса. Многие местные власти также продлили каникулы на 10 дней."Сможем ли мы действительно возобновить работу 10 февраля — это большой вопрос, поскольку, похоже, рост числа подтвержденных случаев [заражения вирусом] еще не замедлился, — сказал Nikkei источник в компании-поставщике Apple. — Даже если мы возобновим производство, мы недостаточно уверены в способности бороться с коронавирусом, поскольку нам трудно отслеживать историю поездок возвращающихся рабочих и изменения температуры их тел за последние две недели... Слишком много рисков, чтобы их контролировать".Влияние коронавируса на мировую технологическую отрасль, которая возлагала большие надежды на восстановление в 2020 году, может быть серьезным. Аналитики предупреждают, что вирус может сократить мировые поставки смартфонов на 10% в этом году.Как и Apple, ведущие производители Android-смартфонов, включая Huawei Technologies, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также производители ноутбуков, такие как HP и Dell, также имеют большую часть своего производства в Китае. Только южнокорейская Samsung Electronics полностью перенесла производство смартфонов из Китая, хотя она по-прежнему поставляет компоненты из страны.По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР по состоянию на вечер вторника было подтверждено 24,324 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Количество погибших от пневмонии в стране достигло 490 человек.