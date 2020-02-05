В Китае 28-летний работник медицинского учреждения был найден мертвым после длительной смены. Молодой человек боролся с коронавирусом десять дней и девять ночей подряд. Как передает , ..

В Китае 28-летний работник медицинского учреждения был найден мертвым после длительной смены. Молодой человек боролся с коронавирусом десять дней и девять ночей подряд.Как передает "", медик дежурил в одном из пунктов проверки температуры на магистрали в провинции Хунань. Также он отвечал за распределение лекарств. По предварительным данным, у врача остановилось сердце от напряженной работы.