Деловая активность в сфере услуг Японии в январе вернулась к росту, поскольку новые заказы увеличились максимальными темпами за семь месяцев, показали данные Markit/Nikkei.

Деловая активность в сфере услуг Японии в январе вернулась к росту, поскольку новые заказы увеличились максимальными темпами за семь месяцев, показали данные Markit/Nikkei.Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Японии в январе повысился с декабрьского уровня 49,4 до 51 пункта. Показатель достиг максимума с сентября прошлого года, но оказался ниже предварительной оценки в 52,1 пункта.Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.Ускорение роста новых заказов до максимума за семь месяцев было ключевым фактором, поддержавшим деловую активность в Японии. На этом фоне в январе наблюдался заметный рост занятости в сфере услуг."Более сильный рост спроса и занятости вселяет некоторую уверенность в том, что краткосрочные экономические перспективы не так плохи, как опасались в конце прошлого года", — заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс.Между тем, деловые настроения упали до самого низкого уровня с августа 2017 года на фоне опасений по поводу старения населения и слабых экономических условий.Сводный PMI, охватывающий как производственный сектор, так и сферу услуг, в январе подскочил до 50,1 пункта с 48,6 в декабре. Индикатор указал на рост деловой активности впервые за четыре месяца.Многие аналитики ожидают, что третья по величине экономика мира сократилась в IV квартале 2019 года. Распространение нового типа коронавируса создает дополнительный риск для перспектив роста."Хотя Олимпийские игры в Токио, безусловно, послужат стимулом для экономической активности в этом году, компании не обращают внимания на временные факторы и проявляют первые признаки обеспокоенности по поводу потенциала роста Японии", — отметил Хэйс.