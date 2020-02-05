В подмосковном Домодедове мужчина зарезал своего 13-летнего сына. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. По предварительной версии, утром 5 февраля отец нанес два ножевых ..

В подмосковном Домодедове мужчина зарезал своего 13-летнего сына. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.По предварительной версии, утром 5 февраля отец нанес два ножевых ранения своему ребенку. Мальчик скончался на месте.Злоумышленника уже задержали. Известно, что у него ранее диагностировали опухоль мозга. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мотивы преступника устанавливаются, сообщает ТАСС.