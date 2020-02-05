Чтобы остаться в должности, злоумышленница пошла на обман, предоставив руководству компании подложную справку о беременности...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержали 42-летнюю подозреваемую в покушении на мошенничество.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратился руководитель одной из частных организаций, который сообщил, что бывшая сотрудница фирмы путем обмана и злоупотреблением доверия пыталась завладеть денежными средствами организации в размере одного миллиона рублей.
Полицейскими установлено, что 42-летняя жительница Подмосковья, ранее работавшая в должности финансового директора данной организации, была уволена в связи с невыполнением служебных обязанностей. Чтобы остаться в должности, женщина пошла на обман, предоставив руководству компании подложную справку о беременности. После чего стала требовать один миллион рублей за якобы незаконное увольнение. Позже выяснилось, что учреждение здравоохранения справку о беременности ей не выдавало, на медицинском учете по беременности женщина не состояла.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Авиаконструктора Микояна задержали подозреваемую.
Следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
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