Чтобы остаться в должности, злоумышленница пошла на обман, предоставив руководству компании подложную справку о беременности...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержали 42-летнюю подозреваемую в покушении на мошенничество.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился руководитель одной из частных организаций, который сообщил, что бывшая сотрудница фирмы путем обмана и злоупотреблением доверия пыталась завладеть денежными средствами организации в размере одного миллиона рублей.Полицейскими установлено, что 42-летняя жительница Подмосковья, ранее работавшая в должности финансового директора данной организации, была уволена в связи с невыполнением служебных обязанностей. Чтобы остаться в должности, женщина пошла на обман, предоставив руководству компании подложную справку о беременности. После чего стала требовать один миллион рублей за якобы незаконное увольнение. Позже выяснилось, что учреждение здравоохранения справку о беременности ей не выдавало, на медицинском учете по беременности женщина не состояла.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Авиаконструктора Микояна задержали подозреваемую.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29