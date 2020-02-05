При личном досмотре у молодого человека был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим веществом.

В январе текущего года сотрудниками ОМВД России по Собинскому району был задержан 23-летний житель города Лакинск. При личном досмотре у него был обнаружен сверток с порошкообразной смесью светлого цвета. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование, результаты которого показали, что в пакете находилось синтетическое наркотическое средство «соль» общей массой 1,15 грамма, что является крупным размером.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).В ходе предварительного следствия установлено, что наркотическое средство подозреваемый приобрёл посредством сети Интернет через тайник-закладку.Вину в совершении преступления фигурант признал полностью и пояснил, что наркотик приобрел для личного пользования.Другому жителю области предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.В августе прошлого года в ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Петушинского ОМВД установили, что 24-летний житель города Покрова приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство «гашиш» массой 3,56 грамма.Расследование уголовного дела в отношении молодого человека завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.