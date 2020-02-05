6-летний мальчик во время тихого часа в детском саду покинул его и направился в сторону дома...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Митино вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение от гражданина о том, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей.Прибывшие на место сотрудники ППСП старший лейтенант полиции Сергей Толстоунов и старший сержант полиции Юлия Шеина установили, что 6-летний мальчик во время тихого часа покинул детский сад, расположенный в Ангеловом переулке, и направился в сторону дома. Однако на Пятницком шоссе прохожие остановили мальчика и вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.Полицейские отвезли мальчика в отдел полиции и уведомили его родителей о произошедшем.В настоящее время материалы проверки направлены в Тушинский отдел Следственного управления по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56