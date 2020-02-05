Злоумышленник, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по покупке квартиры, завладел денежными средствами потерпевшей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого в совершении мошенничества.В отдел полиции с заявлением обратилась 44-летняя жительница столицы. Она рассказала, что познакомилась в сети Интернет с мужчиной, который пообещал ей помочь с покупкой квартиры. Для этого при личной встрече заявительница передала малознакомому гражданину денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Однако квартира не была приобретена и деньги мужчина не вернул.В результате оперативно-розыскных мероприятий на станции метро ВДНХ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний приезжий.Установлено, что задержанный, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по покупке квартиры, завладел денежными средствами потерпевшей, которыми он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73