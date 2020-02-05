В отношении нарушителей правил дорожного движения возбуждены уголовные дела.

В начале января текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «ВАЗ-219170» под управлением 32-летней местной жительницы.По внешним признакам водитель находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположение полицейских. Также было установлено, что ранее женщина уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело и в отношении 47-летнего жителя поселка Асерхово, подозреваемого в совершении аналогичного преступления.25 января текущего года на одной из улиц поселка Асерхово сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2108»под управлением местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено проведенным освидетельствованием.Аналогичное правонарушение совершил 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», который был задержан госавтоинспекторами на одной из улиц города Собинка. В ходе общения с полицейскими у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.Расследование уголовных дел продолжается.Санкции статьи 264.1 УК РФ предусмотривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.