В отношении нарушителей правил дорожного движения возбуждены уголовные дела.
В начале января текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «ВАЗ-219170» под управлением 32-летней местной жительницы.
По внешним признакам водитель находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположение полицейских. Также было установлено, что ранее женщина уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело и в отношении 47-летнего жителя поселка Асерхово, подозреваемого в совершении аналогичного преступления.
25 января текущего года на одной из улиц поселка Асерхово сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2108»под управлением местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено проведенным освидетельствованием.
Аналогичное правонарушение совершил 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», который был задержан госавтоинспекторами на одной из улиц города Собинка. В ходе общения с полицейскими у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.
Расследование уголовных дел продолжается.
Санкции статьи 264.1 УК РФ предусмотривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.