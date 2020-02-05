Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,1-63,19 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,16 руб., повысившись 5,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 69,7 руб. — это на 3 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 4,4 коп. до 66,1 руб.Нефть дорожает в среду на фоне сообщений о том, что ОПЕК и ее союзники рассматривают вопрос о дальнейшем сокращении добычи, чтобы противостоять потенциальному давлению на мировой спрос на топливо из-за распространения китайского коронавируса.Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,9% и составила $54,43 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,8% до $50,01 за баррель.По итогам торгов во вторник фьючерсы на Brent подешевели на 0,9%, стоимость контрактов на WTI упала на 1%.