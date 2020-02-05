05.02.2020

2020-02-05 11:10:03

С поезда Москва-Владимир сняли пьяного дебошира

Сотрудники транспортной полиции пресекли факт нарушения общественного порядка. Сообщили в пресс-службе Владимирский ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение от начальника пассажирского поезда № 6996 сообщением «Москва – Владимир» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции. Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции выяснили, что 41-летний пассажир поезда, житель Владимирской области в пути следования распивал спиртные напитки и мешал другим пассажирам и работе поездной бригады. В связи с этим начальник поезда принял решение об отказе ему в проезде. Кроме этого выяснилось, что дебошир был ранее судим за кражу.

Нарушителя сняли с поезда, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Ему грозит штраф до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.