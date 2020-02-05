05.02.2020

2020-02-05 08:05:08

Сегодня во Владимире обсудят проблемы сектантства

Как не стать жертвой секты. Международная научно-практическая конференция «Православие и религиозное многообразие в современной России» пройдет сегодня на базе Владимирского юридического института. Среди выступающих - ученые в области философии, права и религиоведения. Основные вопросы будут связны с существованием и возникновением сект в современной России.