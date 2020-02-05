В Москве 16-летний школьник отравился в ресторане быстрого питания. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 февраля. Как передает РЕН ТВ, подросток заметил бесхозный стакан с водой и ..

В Москве 16-летний школьник отравился в ресторане быстрого питания. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 февраля.Как передает РЕН ТВ, подросток заметил бесхозный стакан с водой и отпил из него. После глотка он понял, что в жидкости содержится аммиак, и выплюнул ее.Отец школьника отказался от проверки происшествия полицией. Подробности состояния ребенка не раскрываются.