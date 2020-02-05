Открытие общегородской социокультурной площадки по профилактике девиантного поведения посредством искусства состоялось во Владимире.

На базе Центра современной культуры и словесности в городе Владимире состоялось официальное открытие общегородской социокультурной площадки по профилактике девиантного поведения подростков и молодых людей посредством социального театра и иных искусств.В мероприятии приняли участие сотрудники УМВД России по городу Владимиру, учащиеся лицея-интерната №1, представители Молодежной думы Владимирской области, а также подростки, состоящие на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних. Проект организован на денежные средства, полученные общественниками в рамках Президентского гранта.С вступительным словом перед ребятами выступила начальник ПДН городского Управления МВД Элеонора Апшиниекс. Она рассказала гостям о том, что такое аддиктивное и девиантное поведение, в чем его опасность и как ему противостоять.Затем состоялась премьера спектакля «Зависимость – это такое место». С помощью ярких образов артисты Театра социальной драматургии «Шлягер» рассказали ребятам про разновидности зависимостей, меры профилактики и пути избавления от них.3 февраля состоялся второй показ спектакля. Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владимиру Кристина Борисова отметила важность и необходимость проведения подобных встреч.