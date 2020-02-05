Пенсионер согласился предоставить незнакомцам свою банковскую карту, после чего злоумышленники попросили его снять со счета имеющиеся там 450 тысяч рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве задержали двух приезжих мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество в отношении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 79-летний житель Москвы. По его словам, на Алтайской улице к нему подошли двое неизвестных и попросили о помощи. Незнакомцы рассказали пенсионеру, что им должны переправить денежные средства на развитие бизнеса, но они не могут оформить банковскую карту, так как приехали из другого региона. Заявитель согласился предоставить для этих целей свою карту, и злоумышленники подвезли его к отделению банка, предварительно попросив снять со счета имеющиеся там деньги в размере 450 тысяч рублей, чтобы не перепутать с теми, которые якобы должны прийти на счет. Однако сотрудники банка, заподозрив неладное, отказали пенсионеру в выдаче денег. Мужчина понял, что его хотят обмануть, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Хабаровской улице. Ими оказались неработающие 28-летний и 40-летний приезжие.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73