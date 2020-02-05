75 лет назад, 4 февраля 1945 года, началась знаменитая Ялтинская конференция, одно из важнейших событий конца Второй мировой войны. Лидеры стран антигитлеровской коалиции - Советского Союза, США и Великобритании - приняли ключевые решения об устройстве послевоенного мира.

75 лет назад, 4 февраля 1945 года, началась знаменитая Ялтинская конференция, одно из важнейших событий конца Второй мировой войны. Лидеры стран антигитлеровской коалиции — Советского Союза, США и Великобритании — приняли ключевые решения об устройстве послевоенного мира.Важнейшие решения они принимали в Белом зале Ливадийского дворца. Здесь на время проведения конференции жил президент США Франклин Рузвельт. За круглым столом в такой же рассадке главы трех сильнейших держав — Сталин, Рузвельт и Черчилль — решили судьбу практически всего мира на ближайшие десятилетия.Необходимость такой встречи лидеры понимали давно. К февралю 1945 года Европа устала от тяжелой войны с Гитлером и остро нуждалась в мире. Но собрать глав Советского Союза, Великобритании и США под одной крышей оказалось непросто. Черчилль всячески отказывался ехать в СССР."В послании Рузвельту Черчилль писал, что худшего места, чем Южный берег Крыма, они не нашли бы, даже если бы искали 10 лет", — рассказывает научный сотрудник "Ливадийского дворца-музея" Александр Оранский.Но Сталин настоял. 3 февраля 1945 года на Сакский аэродром приземлились более 150 бортов с англичанами и американцами. Следующие восемь дней прошли в тяжелых переговорах. Сталину, Рузвельту и Черчиллю предстояло очертить границы уже послевоенного мира. Уступать не хотел ни один из них. Но результат оказался колоссальным. Конференция – пример сильнейшей дипломатии XX века."Говоря о значении Ялтинской конференции, нужно отметить, что сейчас она для нас важна тем, что показала хороший пример того, как можно договариваться странам с разными политическими и социальными укладами по очень серьезным проблемам, которые имеют серьезное мировое значение", — отмечает научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Ливадийского дворца-музея Дмитрий Блинцов.Самые ожесточенные споры "Большой тройки" касались польского вопроса. Рузвельт и Черчилль настойчиво убеждали Сталина уступить Польше Львов и Брест. Напряженные переговоры он провел стоя. В итоге граница Советского Союза с Польшей прошла по "линии Керзона" лишь с небольшими отступлениями. Территория Польши значительно расширилась на запад. А от Восточной Германии по итогам конференции отделяют Восточною Пруссию в пользу Советского Союза. И уже после Потсдама на этой территории появится Калининградская область.Ялтинская конференция проводилась в условиях строжайшей секретности. О том, кто приедет в Ялту, до последнего не знал даже обслуживающий персонал. Территорию охраняли больше полутора тысяч военных. Никакой прессы. В Ливадии — только доверенные военные корреспонденты "Большой тройки". Первые сообщения о том, что в Крыму прошла встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, в газетах были опубликованы только 13 февраля, через два дня после завершения конференции. Одна из таких фотографий, только в камне, стоит рядом с Ливадийским дворцом. Сегодня, в 75 годовщину конференции, там возложили цветы. А сам дворец заполнили люди в военной форме Красной армии. В залах – рассекреченные документы и ранее неизвестные фотографии "Большой тройки".Именно здесь, в Ливадийском дворе, поселился Рузвельт. Черчилль – в Воронцовском, а Сталин – в Юсуповском – точно посередине. От его дворца до Ливадийского, где и проходили встречи лидеров, семь километров. Черчилль проезжал 15. Пока он был в пути, Сталин и Рузвельт провели секретные переговоры о вступлении Союза в войну против Японии. Взамен СССР получил Сахалин и Курильские острова."Здесь был сделан очередной шаг на пути создания ООН — такой структуры, которая как раз и призвана к работе по сохранению мира во всем мире", — подчеркивает научный сотрудник "Ливадийского дворца-музея" Александр Оранский.Уже после конференции начнутся холодная война и гонка вооружений, а отношения между когда-то союзными государствами испортятся. Но свою главную задачу Ялта выполнила — обеспечила мир в Европе.