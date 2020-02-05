Злоумышленники, уходя из сауны, достали предмет, похожий на нож, и, угрожая, открыто похитили принадлежащие администратору денежные средства и золотые украшения...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемых в разбойном нападении на девушку», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную территориального отдела полиции поступило заявление от администратора сауны, расположенной на Братиславской улице. По ее словам, двое посетителей перед уходом из заведения достали предмет, похожий на нож, и, угрожая физической расправой, открыто похитили принадлежащие ей денежные средства, золотые украшения, дорогостоящие часы и сотовые телефоны, при помощи которых перевели деньги на свой счет. Общая сумма ущерба составила более 270 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 21 и 22 лет. Похищенное злоумышленники успели сбыть, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18