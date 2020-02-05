В ближайшие дни придут результаты его анализов

На днях во Владимир вернулся 27-летний житель Китая, обучающийся в ВлГУ. Несмотря на то, что студент не жаловался на плохое самочувствие, его положили в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце.В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области сообщили, что анализы пациента уже направлены на исследование на коронавирус в две лаборатории – в Москву и в Новосибирск. В ближайшие дни придут результаты.Также стало известно о том, что 30 китайских студентов, обучающихся во Владимире, решили не лететь в Китай на празднование Нового года из-за вспышки коронавируса.