Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Вегас Голден Найтс дважды ассистировал партнерам и помог молниям обыграть рыцарей со счетом 4:2.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс" дважды ассистировал партнерам и помог "молниям" обыграть "рыцарей" со счетом 4:2.Таким образом, российский нападающий "Тампы" набрал уже 63 (24 шайб + 39 передач) очка в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Его соотечественник Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. Российский же защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт, Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос и Виктор Хедман. За гостей отличились Уильям Каррье и Пол Штясны.В другом матче дня "Коламбус Блю Джекетс" на родном льду оказался сильнее "Флорида Пантерз" в овертайме со счетом 1:0. Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 44 из 45 бросков.