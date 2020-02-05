Ученые назвали самого красивого мужчину в мире. По мнению экспертов, британский актер Роберт Паттинсон обладает идеальными физическими данными. Как сообщает , при исследовании ученые ..

Ученые назвали самого красивого мужчину в мире. По мнению экспертов, британский актер Роберт Паттинсон обладает идеальными физическими данными.Как сообщает , при исследовании ученые опирались на древнегреческий принцип золотого сечения. Согласно формуле, физическая привлекательность определяется на основе соотношения размеров глаз, губ, подбородка и других частей лица.Оказалось, что черты Роберта Паттинсона на 92,15% совершенны. За ним следуют актеры Генри Кавилл и Брэдли Купер, у каждого из которых 91,64 % и 91% соответственно.