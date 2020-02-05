Речь идёт как о школьных учителях, так и о преподавателях университетов, колледжей и т.д.

Во Владимирской области с 1 января 2020 был увеличен размер базовых окладов педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Согласно постановлению, подписанному губернатором региона Владимиром Сипягиным, индексация коснётся около 18 тысяч учителей, работающих во Владимирской области. Их базовый оклад будет увеличен на 5%. Это значит, что к 6373 рублям добавится ещё около 300 рублей.Речь идёт как о школьных учителях, так и о преподавателях университетов, колледжей и т.д.